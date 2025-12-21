Манукян рассказал, что раньше жил со страхом одиночества

Давид Манукян, известный публике как Dava, рассказал, что его раньше тревожило чувство одиночества. Иногда внутренний страх даже приводил к паническим атакам, пишет издание popcake.

«Были такие мысли. Я иногда думал, что до конца жизни останусь один, и с какой-то стороны мне становилось страшно от этого. Я очень на эту тему загонялся, потому что понимал, что для меня важно иметь семью», — рассказал он в интервью с Эльдаром Джараховым.

Еще 10 лет назад блогер опубликовал в личном аккаунте фото Дэвида Бэкхема с дочкой, признавшись, что это буквально его мечта. И недавно она действительно исполнилась. Он обрел супругу и дочь. В мае этого года Мари Краймбрери подарила ему наследницу.

