Шаляпин обрушился на опубликовавшего анализ его личности психолога

Прохору Шаляпину в Сети встретился видеоразбор его личности от психолога Лины Диановой. Певца этот ролик возмутил до глубины души. Он убежден, что без согласия человека публично рассказывать о проблемах и его характере просто неприлично и даже незаконно, как разглашать медицинскую тайну. Свое мнение об этом Прохор высказал в подкасте «Состояние — Иван Самохин», пишет СтарХит.

«Как ты, психолог, можешь раскладывать публичного человека и давать заключения? Это запрещено. Если я сам захочу о себе захочу рассказать, это будет мое решение. О себе расскажи, о своих там паничках, если такая умная. Начни с себя! А то свысока на тебя смотрят, какая-то там лысая баба сумасшедшая (у Диановой аллопеция – прим. ред). И она делает разбор с абсолютным негативом. Просто понятно, что это природная зависть. Она ненавидит меня, потому что у меня 70% смеха в жизни. Кто пишет, что он не может себя монетизировать, я уже достаточно себя монетизировал. Многие за всю жизнь столько не зарабатывают. Как будто в лесу заблуждений находишься, смотришь на это все, и просто диву даешься», — заявил Шаляпин.

В начале декабря Шаляпин купил матери квартиру в доме напротив своего. Об этом он рассказал в интервью журналистке Алене Жигаловой.