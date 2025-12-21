Певица Глюкоза вступила в конфликт с группой SEREBRO

Певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) в Telegram-канале обвинила группу SEREBRO в использовании ее трека.

В декабре SEREBRO выпустили кавер артистки на песню «Снег идет». Глюкоза спросила у группы, есть ли у них другие треки, кроме ее.

«Наташа Ионова, а у тебя своих треков нет, есть только хиты Макса. А еще знаем, что в этих хитах даже нет твоего голоса. Под кайфом иногда, видимо, кажется, что это — твое творчество», — заявили представительницы SEREBRO.

В конце декабря 2023 года Максим Фадеев заявил, что принял решение о перезапуске проекта Глюк'oZa («Глюкоза») в его первозданном виде и без певицы Натальи Ионовой. По его словам, певица «дискредитирует концепцию проекта — прежде всего музыкальным материалом, который она выпускает в последние годы».

20 июля 2024 года в Красноярске состоялся скандальный концерт Глюкозы. Поп-исполнительница не попадала в ноты и трогала себя в интимных местах.

21 июля Фадеев сказал, что этим поступком Глюкоза перешла все границы, из-за чего он намерен через суд запретить ей использовать творческий псевдоним.