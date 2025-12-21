Раскрыт ценник Лепса на выступления перед Новым годом

Григорий Лепс повысил гонорар на миллион рублей перед Новым годом. Как информирует gazeta.ru, Лепс теперь назначает гонорар в 12 миллионов рублей за частные мероприятия.

При этом график артиста очень плотный, на данный момент дат на бронирование частных вечеринок практически не осталось.

В райдер Лепса включены перелеты бизнес-классом или частным самолетом, и суточные в размере 30 тысяч рублей.

Руководитель Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин назвал шокирующими гонорары российских артистов за новогодние выступления Он отметил, что артисты могли бы пожертвовать свои гонорары на нужды специальной военной операции (СВО), а не «обвешиваться сумками, бриллиантами» или покупать «очередное Bentley в автопарк».