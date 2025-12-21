Павел Воля побил свой собственный рекорд

Павел Воля собрал 21 280 зрителей за два дня на одной площадке, завершая свой большой тур. По этому результату комик во второй раз попал в Книгу рекордов России, установив сразу два достижения. Еще Павел побил собственный рекорд 2023 года, собрав 11 758 человек на одном концерте, пишут 7days.

Сертификаты юмористу вручил лично главный редактор Книги рекордов Станислав Коненко.

4 августа Павел Воля запатентовал свое имя. Исключительное право на товарный знак «Павел Воля» будет действовать до 2035 года.