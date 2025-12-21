Батрутдинов прокомментировал слухи о романе с Лопыревой

Тимур Батрутдинов в интервью Fametime TV опроверг слухи о том, что именно он когда-то стал причиной разрыва помолвки модели Виктории Лопыревой и футболиста Федора Смолова.

По словам Батрутдинова, с Викторией он познакомился на свадьбе одной известной певицы. Когда официальная часть закончилась, гости решили продолжить вечер в ночном клубе, пишет издание super.

Тимур заявил, что тогда был уверен, что Виктория девушка свободная. О помолвке Виктории со Смоловым ему стало известно гораздо позже. После праздничного вечера они с Викторией больше не виделись.

«Если бы у них все было хорошо, я бы просто не возник. Я стал лишь поводом для того, что и так должно было случиться», — признался артист.

Более того, он думает, что своим появлением, сам того не желая, «уберег пару от ошибки».

Тимур Батрутдинов никогда не был женат и в поисках второй половинки приходил на шоу «Холостяк». Вместе с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой он также принимал участие в программе «План Б». Звезд тогда заподозрили в романе, однако они опровергли эти слухи.