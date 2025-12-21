Алсу о жизни до развода: «Раньше была ни рыба, ни мясо»

Певица Алсу призналась, что изменилась после развода с бизнесменом Яном Абрамовым. Она опубликовала пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

«Недавно один мой взрослый друг сказал мне: «Алсу, не обижайся, но раньше ты была ни рыба ни мясо. А сейчас — настоящая Женщина». Я, конечно, слегка опешила. Но потом задумалась и даже улыбнулась», — призналась артистка.

По словам звезды, она стала замечать, что после развода у нее проявилась женская энергия. Она объяснила, что так происходит, когда появляется любовь к себе.

«Женская энергия всегда рядом — она просыпается, когда женщина наконец выбирает себя», — написала поп-исполнительница.

Алсу и бизнесмен Ян Абрамов официально развелись в августе 2024 года. Пара была в браке 18 лет, в отношениях родились двое дочерей и сын. В апреле 2025-го экс-супруги заключили мировое соглашение.

До этого адвокат Абрамова Александр Добровинский говорил, что пара делит имущество на сумму больше 10 млрд рублей, включающее в себя квартиры, загородные дома, автомобили, парковочные места, доли в фирмах.

