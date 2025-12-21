Алсу порассуждала об изменениях после развода

Алсу сообщила, что в последние месяцы начала чувствовать себя иначе. Стресс, связанный с разводом, отступил, и сейчас певица находится в гармонии с собой и внешним миром. Перемены заметили и ее близкие люди.

«Недавно один мой взрослый друг сказал: „Алсу, не обижайся, но раньше ты была ни рыба, ни мясо. А сейчас — настоящая женщина“. Я, конечно, сначала опешила, но потом задумалась… и даже улыбнулась. В последнее время мне все чаще говорят, что от меня исходит женская энергия. Раньше я о себе такого не слышала и задумалась, что во мне изменилось. И вот что я поняла — женская энергия проявляется, когда появляется любовь к себе, к своему телу, внешности, особенностям, когда приходит принятие без борьбы, без критики, без сравнений, когда начинаешь изучать свой внутренний мир и лучше понимать чувства, когда становишься уверенной в себе», — написала артистка в микроблоге.

Певица Алсу выглядит свежо и привлекательно. При этом звезда утверждает, что не прибегала к хирургическим вмешательствам для сохранения красоты. Единственное, в чем призналась артистка - в увеличении губ и ботоксе.