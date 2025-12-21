Стало известно, почему Николаев снизил стоимость концертов

Игоря Николаева, возможно, ждет провал перед Новым годом — из-за отсутствия спроса на его выступления певцу даже пришлось снизить гонорар вдвое, с 10 до 5 миллионов рублей.

Как пишет Телеграм-канал Mash, в последние две недели декабря все дни у музыканта свободны. Команда композитора даже готова торговаться и сделать большую скидку на 31 декабря — лишь бы купили выступление.

В сентябре выступление Николаева стоило 2,5–3 миллиона рублей. Певец работал на износ, несмотря на проблемы с сердцем. На фоне высокого спроса в ноябре цену подняли до 10 миллионов за час. Команда рассчитывала на такой же плотный график и в декабре. Но на такую сумму клиенты оказались не готовы.

Ранее Николаев предлагал позвонить ему обиженной Алле Пугачевой. Певица поверила в слухи, что Игорю запретили упоминать ее имя на телевидении. Певец опроверг такой запрет, но удивился, что Пугачева не связалась с ним лично.