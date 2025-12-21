Михалков раскритиковал желание матери Королевой получить российский паспорт

Разгоревшийся скандал между Никитой Михалковым и Людмилой Порывай, матерью певицы Наташи Королёвой, всерьез взволновал публику. В своем обращении именитый режиссер раскритиковал намерение 79-летней женщины получить российское гражданство. Он назвал Порывай «сомнительным персонажем», задавшись вопросом, зачем она нужна нашей стране.

Людмила Ивановна долгие годы жила в США. В 90-е она уехала с дочерью в Майами для развития ее карьеры. В Штатах Порывай пыталась вести бизнес, но в 1995 году ее арестовали, обвинив в незаконной торговле. Женщина тогда закрыла свой салон красоты, в дальнейшем она жила на свою пенсию и помощь дочки, отмечает канал «Степановна про актеров». После событий 2022 года Королёва старалась сохранять нейтралитет, но активность ее матери в соцсетях сильно ударила по репутации певицы. Из-за этого артистке пришлось отменить свои концерты, потеряв примерно 200 млн рублей. В августе этого года стало известно, что Порывай подала свои документы на получение российского гражданства. Однако после критики Михалкова через две недели отозвала заявление «по личным причинам» и вернулась в США. За Королёву и ее мать высказались Филипп Киркоров и Игорь Николаев, отметив, что «семью нельзя трогать». Несколько лет назад Порывай похвасталась размером своей американской пенсии. Женщина тогда заявляла, что не проработав в Штатах ни дня получает около $600, писал «ГлагоL».