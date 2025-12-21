«В связи с нездоровым ажиотажем»: концерт Ларисы Долиной отменили в Туле

Концерт народной артистки России Ларисы Долиной в Туле, который должен был пройти 4 января, отменили из-за «нездорового ажиотажа вокруг имени артистки». Об этом сообщил директор компании-организатора концерта Владислав Серенко.

«Юбилейный концерт в кругу друзей» должен был пройти в ДК «Туламашзавод». Ранее сообщалось, что организаторы не смогли продать 344 билетов из 724.

В субботу, 20 декабря, по данным билетных агрегаторов, продажи на концерт певицы оказались закрыты.

— Концерт отменен в связи с нездоровым ажиотажем вокруг имени артистки, — цитирует РИА Новости Серенко, который объяснил закрытие продажи билетов.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что у Ларисы Долиной отменяются концерты и новогодние корпоративы из-за скандала с квартирой. У артистки попали под отмену сразу четыре концерта в Дубае, также слетели семь броней на новогодние корпоративы.

В свою очередь знаменитость ранее рассказала, что, несмотря на ситуацию вокруг продажи ее квартиры, на концертах на Дальнем Востоке зрители не сдали ни одного билета.