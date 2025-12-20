Катя Лель сделала неожиданный прогноз на будущий год

Катя Лель, известная своим увлечением эзотерикой, сообщила, что в следующем году жителей России ждет нечто необычное — визит представителей инопланетных цивилизаций.

На вопрос POPCAKE, как следует готовиться ко встрече, артистка ответила, что следует не бояться, а радоваться.

«Да, просто расслабляемся. Нет, я не пошутила. На самом деле это время грядет. И совсем скоро у нас будут потрясающие и невероятные новости. Надо принять это с благодарностью. Нужно излучать любовь, и тогда вся Вселенная будет нам помогать и сопутствовать», —сказала Катя Лель.

Ранее исполнительница рассказала, что ее бывший муж, бизнесмен Игорь Кузнецов, уже восемь месяцев числится пропавшим без вести, и семья намерена добиваться возбуждения уголовного дела в России. Артистка хочет сделать это от лица их общей дочери Эмилии.