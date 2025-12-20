Песня Красилова (Пухляша) вышла в эфир через два года после его смерти

Мама Дмитрия Красилова, известного под псевдонимом Пухляш, выпустила песню сына на цифровых площадках и на официальной странице артиста в «ВКонтакте». Композиция называется «Хочу на море», сообщают 360.ru

В треке «Хочу на море» человек, уставший от рабочих перегрузок, мечтает об отдыхе.

«Хочу на море, я хочу на море. Хочу на море просто отдохнуть» — звучит в композиции.

Дмитрий Красилов получил известность после участия в шоу «Танцы на ТНТ» и съемках в клипе группы Little Big для Евровидения. Потом его стали приглашать сниматься в кино.

Артист умер в 29 лет, 18 декабря 2023 года. У шоумена были проблемы с сердцем.

При росте 160 см Пухляш весил более 120 кг. При этом он с детства занимался танцами, ходил в спортзал. Сам Красилов рассказывал, что набрал вес в детстве из-за уколов гормона роста. Их назначили врачи, потому что мальчик был ниже сверстников. В итоге у ребенка начались проблемы с щитовидной железой, и он резко располнел