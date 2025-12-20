Дибров признался, как хотел встретить Новый год

Дмитрий Дибров сказал, что бывшая супруга отказалась проводить с ним Новый год. Судя по всему, она встретит праздник с Романом Товстиком, и дети, скорее всего, будут с мамой. Как пишет teleprogramma, шоумен этому совсем не рад.

«Я, может, и планировал. Но человек предполагает, а Бог-то располагает. Да, конечно, я бы хотел с семьей… Сидел бы сейчас с детьми, смотрел бы сериал „Сегун“ про Японию. Они у меня в Японии недавно были. А я стою тут с друзьями. Ну хоть не бросают меня друзья-то», - сказал Дибров.

Бывшая жена Дмитрия Диброва Полина рассекретила отношения с соседом Романом Товстиком. Полина решила, что раз роман больше не нужно скрывать, то стоит показать публике, что происходит дома. Оказалось, что Товстик и его дети уже живут с Дибровой большой семьей.