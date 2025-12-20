Погребняк обрушилась на Самойлову

Оксана Самойлова и Джиган объявили о разводе. Они даже разъехались по разным домам. Поклонники надеются, что расставание лишь временное и связано с выходом нового шоу Самойловой.

© РИА Новости

В начале декабря пара презентовала реалити-шоу: каждый шаг семьи фиксировался на протяжении полугода. Однако одобрили идею проекта далеко не все. Так, Мария Погребняк раскритиковала Оксану за то, что она решила выставить на всеобщее обозрение семейные проблемы и продемонстрировала супруга в неприглядном свете, пишет СтарХит.

«У меня сложилось стойкое ощущение, что мне жаль Джигу в этой истории. Я его знаю, мы много раз пересекались на мероприятиях, на шоу. Он всегда был и остается тем самым „парнем-рубахой” — простым, человечным, без фальши. Да, не без грехов: гулял, баловался. Но у пары четверо детей — на одном крыле не пролетишь все это. А теперь посмотрите, что происходит. Оксана, которая во многом обрела свою аудиторию и симпатии публики именно на истории страдающей женщины рядом с таким безбашенным Джиганом, делает в шоу образ женщины, которая всех на себя взвалила, всех тащит и устала быть сильной. А Джига «лежит на диване». Это не реалити, это продуманный пиар ход в одну сторону!» — возмутилась экс-супруга Павла Погребняка.

Отметим, что Джиган и Самойлова уже дважды расставались. Впервые о разводе они заговорили после рождения сына. Тогда артист ушел в загул, сбрил брови и попал в рехаб. Второй такой случай произошел спустя пару лет. Рэпер делился, что пристрастился к пиву, а также намекал, что была измена с его стороны. Оксана же признавалась, что в третий раз не сможет простить мужа.