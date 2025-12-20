Чехова рассказала о нестандартной личной ситуации

Анфиса Чехова сообщила, что получила повторное предложение руки и сердца от своего возлюбленного Александра Златопольского.

Как объяснила телеведущая, после первого романтического предложения в Париже артистка рассказала возлюбленному, что грустит, ибо больше никогда не испытает тех самых эмоций, когда тебе делают предложение, пишет super.

Александр же пообещал любимой, что что будет делать ей предложения всю жизнь.

Спустя некоторое время он опустился перед Анфисой на одно колено, достал кольцо и повторил главный вопрос.

«Ты выйдешь за меня?» — спросил он, и телеведущая снова сказала заветное «да».

Кольцо оказалось немного маловато, но влюбленные не расстроились.

«Кольцо мне оказалось немного маловато, но мы накануне смотрели фильм «Кое-что от Тиффани» и там тоже была загвоздка с кольцом и с размером», — написала Чехова в микроблоге.

Напомним, отношения со Златопольским звезда успешно скрывала несколько месяцев.