Катя Лель озвучила требования к потенциальному избраннику

Певица Катя Лель заявила, что свободна и сердце ее открыто. Но звезда сразу озвучила определенный набор качеств, которые должен иметь ее будущий избранник. Об этом заслуженная артистка России сообщила журналистам 5 Канала на Реальной Премии Music Box.

«Да, хожу на свидания. Я слишком много знаю, я слишком требовательная, потому что много чего уже понимаю. Поэтому все, что мне нужно, — это осознанность, свобода мужчины, доброта, внешне и внутренне красив, хотя бы немного, немного спортивен, ну и, конечно, человек, который уже в статусе, безусловно», — сказала звезда.

Кстати, Катя Лель не собирается признавать, что ее бывшего мужа уже нет в живых. Напомним, Игорь Кузнецов, отец единственной дочери Лель, Эмилии, пропал во время деловой поездки во Францию весной этого года. В какой-то момент мужчина просто перестал выходить на связь. Родные и коллеги заподозрили неладное почти сразу. Ранее с бизнесменом такого не происходило. Поиски не увенчались успехом. Кузнецова не удалось обнаружить ни живым, ни мертвым.