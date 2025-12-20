Американский рэпер Уиз Калифа получил тюремный срок в Румынии

38-летний американский рэпер Уиз Халифа (Wiz Khalifa, настоящее имя - Кэмерон Джибрил Томаз) приговорен к 9 месяцам тюремного заключения в Румынии, сообщает Associated Press.

Артиста обвинили в "хранении опасных наркотиков без права на их приобретение для личного потребления".

В июле 2024 года во время выступления рэпера на фестивале Beach, Please! в Костинешти у артиста обнаружили более 18 граммов марихуаны. Ее же, по данным правоохранителей, он употреблял прямо на сцене.

Апелляционный суд Констанцы отменил штраф в размере 829 долларов, посчитав его слишком мягким. По мнению следствия, действия Халифы перед молодежной аудиторией "нормализовали незаконное поведение ".

Румыния подаст официальный запрос об экстрадиции Томаза властям США, однако разница в правовом статусе марихуаны в двух странах делает выдачу музыканта практически невозможной.