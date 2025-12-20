Сестра Фриске показала своего супруга

Совсем недавно Наталья Фриске вышла замуж. Она до последнего момента не раскрывала личность избранника.

© Соцсети

И вот теперь стало известно, что мужем Натальи стал блогер Ислям Малеков. Пара не стала устраивать пышного свадебного торжества, а просто скромно расписались в МФЦ, пишет Старит.

«Я вышла замуж! Да-да, вы не ослышались, об этом никто не знал, даже родители! Как так получилось? Честно признаться, сама удивлена, но, кажется, любовь нашла меня тогда, когда я меньше всего ее ожидала. В жизни бывают моменты, когда все происходит неожиданно и волшебно. Вот так и у меня: тихо, без лишнего шума, появился тот самый человек…«Кто там интересовался моим мужем — вот вам, пожалуйста. Любуйтесь!» — написала 39-летняя Наталья Фриске, опубликовав в личном блоге совместный снимок с Ислямом.

© Соцсети

Напомним, Наталья воспитывала дочь Луну одна. Девочка появилась на свет благодаря процедуре ЭКО в 2022 году. Отец ребенка не участвует в её жизни — пара рассталась еще во время беременности артистки.

