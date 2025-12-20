Андреасян жестко высказался о карьере Ефремова после тюрьмы

Михаил Ефремов после досрочного освобождения из колонии, где отбывал срок за смертельное ДТП в центре Москвы, вернулся к профессии. Скоро публика сможет увидеть актера и на сцене, и в сериале.

© РИА Новости

Эпатажный режиссер Сарик Андреасян уверен, что Ефремов не соберет кассу.

«Все разговоры о том, что у первого фильма с Ефремовым будет такая касса… Никакой кассы не будет!.. Не думаю, что зрители вновь захотят увидеть актера, который отбыл наказание», — высказался режиссер в интервью шоу «Макарена».

Сарик ажиотажа вокруг Ефремова, побывавшего тюрьме, не понимает, информирует «Комсомольская Правда».

В «Современнике» рассказали, что ждут возвращения Михаила Ефремова

Ранее Никита Михалков раскрыл, зачем взял на работу Михаила Ефремова. Режиссер заявил, что это решение было обосновано тем, что за время своего пребывания в тюрьме актер изменился и осознал причины трагедии. Никита Сергеевич уверен: в ином случае «это кончилось бы еще страшнее».