Продюсер объяснил, почему внук Пугачевой не возвращается в Россию

Владимир Пресняков не так давно говорил, что его сын Никита планирует вернуться в Россию. Но молодой музыкант ехать обратно не спешит.

Как сообщает издание absatz.media, пока что Никита Пресняков зарабатывает на исполнении каверов на песни российских исполнителей в барах и съемках клипов для американских артистов.

Продюсер Леонид Дзюник считает, что Никита стремится добиться успеха самостоятельно в стране, где его не считают наследником звездной фамилии.

«На детей известных личностей смотрят как под микроскопом. Каждый раз он должен доказывать что-то. Возможно, он не хочет возвращаться в Россию, чтобы не доказывать каждый день. В Америке никто не знает, кто его бабушка, отец и мать. Ему морально легче. Может быть, он хочет чего-то добиться там самостоятельно. Его там никто не узнает», - предположил Дзюник.

Параллельно Пресняков продолжает творческие эксперименты. Недавно он опубликовал в соцсетях кавер на хит «Отпетых мошенников» «Люби меня, люби».