Телеведущего Молчанова экстренно госпитализировали

Телеведущего Владимира Молчанова госпитализировали с резкими болями в животе уже не первый раз за год. Как пишут ura.news, 75-летнего журналиста уже направляли в больницу в начале декабря. Медики за неделю стабилизировали состояние и отпустили домой.

А летом телеведущего забирали в клинику с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение.

По информации СМИ, в 2021 году Молчанову пересадили печень из-за онкологии, в 2022 он перенес инфаркт.

Владимир Кириллович Молчанов — советский и российский теле- и радиоведущий, журналист. Автор и ведущий телепрограммы «До и после полуночи» в конце 1980-х — начале 1990-х годов на советском телевидении. Член Академии российского телевидения с 1994 года, руководитель Мастерской факультета журналистики в Московском институте телевидения и радиовещания «Останкино», преподаватель кафедры МЖ МГИМО.