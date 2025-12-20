Как известно, в семье Джигана и Оксаны Самойловой наступил разлад. Одна из самых известных пар шоу-бизнеса объявила о расставании.

Супруги уверяют публику, что не общаются, но при этом проводят равное количество времени с детьми. Многие считают, что разыгрываемые в настоящий момент перед камерами страсти — очередное представление. Тем более что дети веселы и полны оптимизма, пишет СтарХит.

В начале декабря Джиган и Оксана презентовали собственное реалити-шоу о своей жизни. Каждый шаг семьи фиксировался на протяжении полугода. Общественность уверена, что просто зарабатывает, повышая рейтинги своему проекту, который уже набрал несколько миллионов просмотров.

Адвокат Катя Гордон, которая предлагала паре помощь в бракоразводном процессе, наблюдая за ситуацией, назвала происходящее очередным спектаклем.

«Я реально хотела пожалеть Самойлову. Хотя столько видела уже этих бесконечных спектаклей. И тут оказывается, Самойлова прогревает шоу вместе с VK. Самойлова, тебе есть нечего? Джиган, ты мужик или что? Просто, по-моему, нормальный мужчина в этом трэшнике участвовать не будет — даже за бабки. Это такая стыдоба! Вам что, хавать нечего?! Нам так надоело, что вы нас все время обманываете своими псевдостраданиями, что просто уже хватит! Я предлагаю бойкотировать это шоу просто из уважения к себе. Я реально сдуру предлагала Оксане помощь, а ей нужен прогрев, блин!» — возмутилась Гордон.

Джиган заявил о пробах на роль в «Мастере и Маргарите»

Джиган и Оксана Самойлова в данный момент находятся в процессе развода. Пара была в браке почти 13 лет, за это время у них родились четверо детей. Заявление на развод подала Самойлова 6 октября.