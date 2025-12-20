В отношениях Садальского и Васильевой произошли перемены

Стас Садальский в Telegram-канале сообщил о том, что после многолетней вражды помирился с Татьяной Васильевой.

Они вместе будут принимать участие в совместном проекте.

«Мы начинаем с обнуления наши отношения с Татьяной! Начали репетировать „Любовь на Бис“. Режиссер Вова Устюгов. Это будет наш прощальный карнавальный спектакль», - написал Садальский.

Издание passion.ru напоминает, что причиной затяжного конфликта были слова Садальского о том, что Татьяна жаловалась ему на своих взрослых детей, которых она якобы содержит. После этого актриса назвала коллегу по сцене сплетником и перестала с ним общаться.

Ранее Станислав Садальский решил не участвовать в программе Андрея Малахова, посвященной 100-летнему юбилею Нонны Мордюковой. По его мнению, программа получилась мрачной и не соответствующей торжественности даты.