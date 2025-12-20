Блогер и певица Валя Карнавал накопила внушительное количество неоплаченных штрафов за нарушение ПДД — речь идет о сотнях постановлений, выяснил Super.

В автопарке Вали три машины, которые она не раз показывала подписчикам: зеленый Lamborghini Urus, оранжевый BMW, купленный в этом году, и черный Mercedes-Benz G-Class. Именно на последнем Карнавал передвигается чаще всего.

За рулем обычно находится личный водитель, именно он и заработал кучу штрафов, сама Валя предпочитает сидеть на переднем пассажирском сиденье.

Согласно данным из открытых источников, именно «гелик» стал рекордсменом по штрафам: на нем накопилось 162 неоплаченных нарушения на сумму почти 271 тысяча рублей. У BMW — 15 штрафов примерно на 31 тысячу. При этом Lamborghini Urus оказался «чистым» — за ним неоплаченных штрафов не числится.

Формально нарушения фиксируются за автомобилями, которыми управляет водитель, однако ответственность за оплату штрафов лежит на владельце. А Валя задолженность почему-то не гасит.

Ранее Валя Карнавал ответила на вопрос журналистов, какие наряды считает кринжовыми.