Дмитрий Дибров не встретит Новый год с детьми из-за экс-супруги

Телеведущий Дмитрий Дибров признался, что в этом году не сможет встретить Новый год с семьей из-за бывшей жены Полины.

«Я, может, и планировал… Да, конечно, я бы хотел. С семьей меня бы спросили…», — поделился телеведущий в интервью для kp.ru.

Дибров отметил, что пока нет конкретных планов на праздники и не исключает возможность уехать в Санкт-Петербург. Вместо домашнего семейного уюта он провёл время с друзьями, добавив с лёгкой иронией: «Ну хоть не бросают меня, видите, друзья хоть».

При этом телеведущий сообщил, что на 2026 год ставит перед собой грандиозные творческие цели, но подробностей не раскрыл.

Ранее Полина Диброва подвела итоги 2025 года, который стал для неё переломным. Она развелась с Дмитрием и раскрыла свои отношения с бизнесменом Романом Товстиком. В разговоре с журналистами Полина отметила, что уходящий год был для неё чем-то особенным.

