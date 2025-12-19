Киркоров вспомнил, как Ванга предсказала его брак с Пугачевой

Филипп Киркоров в шоу «Натальная карта» вспомнил о личном знакомстве с Вангой. От встречи с целительницей у певца остались только хорошие воспоминания.

«Она же провидица, она же ясновидящая, она же не с бесовщиной, она не с тёмными силами связана была. Она вообще предсказывала очень многое в будущем. То, что сбылось», — поделился певец.

Личное знакомство Филиппа с Вангой состоялось в его детстве.

«Я прямо концы отдавал, они меня в охапку схватили с мамой и повезли к бабе Ванге. <…> Она там что-то пошаманила, травку дала, говорит, ну все нормально, приедет домой, всё за 2-3 дня пройдёт. Но оно действительно всё прошло», — вспомнил артист.

Мать певца, пользуясь случаем, узнала, что ждёт наследника в будущем.

«Баба Ванга говорит, значит, так: "Женится он в 27. <…> Первая женщина, которую он увидит, когда придёт в себя, откроет глаза, когда вы приедете домой, будет его жена», — рассказал Киркоров.

Артист объяснил, что проснулся в кругу родственниц, поэтому предсказание сперва не восприняли всерьёз. Однако по телевизору в тот момент показывали Аллу Пугачёву.

«В это время по телевизору показывали "Арлекино" и "Золотой Орфей", где Алла Пугачёва пела и завоевала гран-при, это в учёт никто не взял», — вспомнил Филипп Киркоров.

