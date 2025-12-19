Киркоров впервые отреагировал на слова Пугачевой о фиктивном браке

Филипп объяснил свою позицию в эфире шоу.

Филипп Киркоров является человеком невероятно занятым. Его график расписан на месяцы вперед. Однако на днях артист нашел время для съемок в популярном проекте «Натальная карта». Это шоу, в котором ведущие разбирают судьбы звезд с помощью астрологии и юмора. По ходу беседы поп-король не стал уходить от острых вопросов. Он заговорил об интиме, а также прокомментировал недавнее интервью своей экс-жены Аллы Пугачевой.

В сентябре Примадонна заявляла, что их брак был фиктивным. И Киркоров на эти слова совершенно не обижается. Он отметил, что любые отношения строятся на взаимопомощи и доверии. Филипп с благодарностью вспоминает годы совместной жизни с Аллой. Это была их жизнь, и она была прекрасной.

«Нет, а что она такого сказала? Она просто вспоминала о нашей жизни… Я ей благодарен и она мне. Не вижу в ее словах какой-то крамолы», — сказал Киркоров.

Исполнитель также признался, что период пандемии стал для него временем сексуальных экспериментов. Из-за вынужденной паузы в гастролях у него появилось свободное время, которое тратилось на различные «глупости». Однако этот этап быстро закончился. Для Киркорова теперь куда важнее духовная близость.