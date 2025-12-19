"Дальше что?" Газманов ответил на вопрос о своей пенсии

Певец Олег Газманов рассказал о размере своей пенсии. Об этом сообщает «Абзац».

По словам Газманова, он считает вопрос о размере пенсии глупым, потому что он на нее не живет. Конкретное число певец не назвал, но предположил, что получает «выше полусреднего».

«Ну, я получаю пенсию. Дальше что? Конечно, я привык жить на определенном уровне. Этот вопрос глупый, потому что все понимают, что я хорошо зарабатываю. Моя пенсия выше, наверное, полусреднего», – заявил он.

