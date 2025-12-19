Филипп Киркоров признался в сексуальных экспериментах во время пандемии

Народный артист России Филипп Киркоров признался, что пошел на сексуальные эксперименты во время пандемии коронавируса. Новый выпуск шоу "Натальная карта" с его участием вышел на платформе VK Видео.

В ответ на вопрос ведущей о том, повысился ли у него интерес к сексу на фоне занятий спорта, Киркоров заявил об обратном - упадке интереса к интиму.

"Я перешел в ту стадию, когда мне больше интересно общаться с человеком на духовном уровне. Это мило, но это осталось где-то там", - сказал он.

При этом, отмечает Киркоров, в какой-то период жизни он занимал много времени "от безделья".

"Всю свою жизнь, особенно до пандемии, я как сумасшедший гастролировал, ездил, у меня не было на [секс] времени. А когда появилась пауза в творчестве, полезли всякие глупости в голову. Но этот период длился недолго и я понял, что это совершенно не важно. Если это и делать, то с близким и родным человеком, а все эти похождения и "гульки" только все портят", - заключил он.

Также Киркоров впервые высказался о скандальном интервью Пугачевой.