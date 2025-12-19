СМИ раскрыли бюджет на ремонт квартиры Долиной

Громкий скандал вокруг квартиры Ларисы Долиной почти подошел к финалу. 16 декабря Верховный суд признал покупательницу Полину Лурье законной владелицей недвижимости в Хамовниках. В конце месяца будет решаться вопрос о выселении артистки. Мать-одиночка же приступит к ремонту. Ранее Полина рассказывала, что собирается нанять дизайнера и все там переделать. Ей не очень нравился «звездный» интерьер Ларисы.

Журналисты издания Woman.ru связались с экспертом в области дизайна. По ходу беседы стало понятно: жилье Долиной действительно требует тотальной трансформации. Громоздкие потолки, обилие витражей и яркие акценты на кухне должны смениться современным премиальным стилем. Однако стоимость будущего ремонта впечатляет.

Полина Лурье планировала потратить на ремонт квартиры Ларисы Долиной 40 млн рублей. Однако эта сумма, по словам дизайнера, покроет лишь финальный этап: дизайн-проект, чистовые материалы, мебель, освещение и технику. Для квартиры такого класса и площади надо еще больше денег. Журналисты издания пишут, что общая стоимость может превысить 58 млн рублей. Дополнительные 18 млн уйдут на так называемые «черновые» работы.