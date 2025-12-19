Долина лишилась еще одного концерта на фоне скандала

Народную артистку России Ларису Долину убрали из списка участников концерта, приуроченного к 90-летию Людмилы Гурченко. Об этом пишет «Газета.Ru»

Концерт был запланирован на 18 декабря, в том числе его анонс был на сайте Долиной. Из-за замены концертной площадки мероприятие было перенесено на 2 марта, зрителям было предложено вернуть билеты или посетить шоу в новую дату. В списке участников произошло лишь одно изменение — из описания исчезло упоминание Долиной.

В беседе с изданием организаторы объяснили, что изменения связаны с переносом концерта.

«Сейчас ведутся переговоры с артистами, согласовываются их графики», — заявили собеседники газеты, добавив, что у них нет более точной информации об участии Долиной.

Ранее стало известно, что Лариса Долина столкнулась с отменой 11 запланированных концертов из-за скандала с продажей и возвращением квартиры. Четыре новогодних выступления певицы в Дубае были отменены. Кроме того, артистка не выступит на семи корпоративах, которые значились в ее графике на декабрь и январь. До этого сообщалось, что исполнительница заработает на новогодних выступлениях стоимость своей пятикомнатной квартиры.