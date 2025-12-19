Беды Долиной не закончились: под угрозой еще две квартиры за 100 миллионов

Верховный суд на днях поставил точку в громком деле о квартире Ларисы Долиной. Высшая судебная инстанция встала на сторону покупательницы недвижимости певицы Полины Лурье и сохранила за ней право собственности.

Долиной Верховный суд отказал в оспаривании сделки. Кроме того, Мосгорсуд должен рассмотреть дело о принудительном выселении певицы, если она откажется добровольно покинуть жилище. В постановлении говорится, что Долина не проявила разумной осмотрительности и должна была осознавать юридические последствия своих действий.

Полина Лурье ликует после решения суда. Девушка намерена жить в приобретенной квартире и совсем скоро начнет ремонт там — стиль, который предпочитала Долина, ее не устраивает.

Долина заявила о мошенничестве с ее квартирой после требования о выселении

А вот беды народной артистки России на окончательной потере жилья в Москве не заканчиваются. В прошлом году стало известно, что у Долиной есть еще две квартиры в элитном районе Дзинтари латвийской Юрмалы. Ими она не может пользоваться, так как находится под санкциями Евросоюза. Из-за заморозки активов не может Долина и оплачивать обязательные платежи, и даже избавиться от квартир стоимостью около 100 миллионов рублей.

Как пояснил адвокат Александр Бенхин, из-за растущих долгов за коммуналку власти могут подать в суд и конфисковать недвижимость в счет погашения задолженности. Закрыть долги через третьих лиц тоже нельзя, это будет уголовным преступлением.

"Очень интересная игра, так называемая безвыходная ситуация. Единственный выход в данном случае — судиться с государством и попробовать снять санкции как необоснованные", - сказал Бенхин изданию "Абзац".

Однако такое разбирательство потребует дорогого европейского адвоката, а с оплатой услуг из‑за санкционных ограничений тоже возникают сложности.

