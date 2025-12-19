Влад Череватый прокомментировал слухи об изменах жене: «Я просто ржу»

Влад Череватый стал гостем свежего выпуска шоу Иды Галич «Есть вопросики». Там он откровенно ответил на самые волнующие его поклонников вопросы — в том числе и о личной жизни. В частности, звезда шоу «Битва экстрасенсов» прокомментировал слухи об изменах жене Елене.

© Super.ru

По словам мага, супруге регулярно поступают сообщения, якобы раскрывающие его неверность. Женщины жалуются ей, что он крутит романы на стороне — некоторые даже звонят Елене. Однако, судя по всему, Череватые уже привыкли к таким «жалобам» и относятся к этим сплетням с юмором.

«Я просто ржу. Лена мне такая говорит: "Когда же ты успел?". Я говорю: "Да вот, когда [уставший] лежал". В это время я мысленно успел обслужить её и ещё 10 бабонек. Как бы за ночь успел обойти целый круг», — смеясь, высказался Череватый в беседе с Галич.

Ранее стало известно, что Влада Череватого ограбила его же домработница, по совместительству фанатка Александра и Олега Шепсов. Сообщалась, что женщина украла 12 миллионов рублей — подробности ищите здесь.