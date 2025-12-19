Шаляпин испугался отмены после шутки над ребенком

Певец и шоумен Прохор Шаляпин признался, что боялся «отмены» после скандала из-за шутки над ребенком. Его комментарий передает Общественная служба новостей.

Исполнитель согласился с тем, что его ответ мальчику на съемках шоу «Дети против» мог показаться слишком резким. В то же время он заявил, что не имел в виду ничего негативного.

«Я побоялся, что меня могут отменить в этом году, такой страх все же был после этой истории», — добавил Прохор.

Прохор Шаляпин поселил рядом с собой мать

Шаляпин столкнулся с критикой в социальных сетях после неудачной шутки над мальчиком, который спросил артиста, работал ли тот грузчиком. Артист пошутил, что оставил эту должность ему. После публикации фрагмента некоторые пользователи посчитали, что Прохор таким образом принижает не только упомянутую профессию, но и ребенка, который, по его мнению, станет грузчиком, когда вырастет. Вскоре певец оправдался за шутку и заявил, что во время съемок ни один из детей ни разу не заплакал и даже не нахмурился.