Глюк’oZа разозлилась на группу SEREBRO, перепевшую ее песню

Наталья Ионова, более известная как Глюк’oZа, обрушилась на группу SEREBRO.

© WomanHit.ru

Коллектив исполнил трек «Снег идет», который раньше пела артистка.

«„Cеребро“ есть у вас другие треки, кроме моих?» — возмутилась Наталья в своем телеграм-канале. К слову, сама Глюк’oZа недавно выпустила свою ремикс-версию данной композиции. Солистки SEREBRO в долгу не остались и оперативно отреагировали на выпад Ионовой. «Наташа Ионова, а у тебя своих треков нет. Есть только хиты Макса. А еще знаем, что в этих хитах даже нет твоего голоса. Под кайфом иногда, видимо, кажется, что это — ТВОЕ творчество», — высказались певицы.

Впрочем, слушатели не оценили версию популярной песни в исполнении новых солисток SEREBRO. «Понятно, группы на год хватило, новых песен нет, только старые перепевают», «Столько слов было и планов, по факту — ничего», «Неужели нельзя было сделать какую-то новую аранжировку?», «Это ж насколько девочками не хотят заниматься, что решили старые песни перепевать», — высказались пользователи Сети, ознакомившиеся со старой-новой песней.