Самойлова и Джиган сойдутся в новогоднюю ночь

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вейнштейн) на Новый год приедет на ферму к семье и супруге, блогеру Оксане Самойловой. Об рассказала сама Самойлова на съемках шоу «VK под шубой 4».

По ее словам, лучшая версия праздника для нее — это дома, за столом с самыми близкими и родными. Из-за этого блогер не собирается отпускать даже старшую дочь, 14-летнюю Ариелу, гулять с друзьями.

«У меня был опыт, когда я пару раз отмечала не в России, и это были худшие Новые года в моей жизни. С тех пор я всегда отмечаю в Москве, с детьми, с родителями, но желательно в такой приватной обстановке», — заявила Самойлова.

Она отметила, что Джиган приедет к семье — «а что ему делать». Сама Оксана не собирается готовить мужу подарок, но если он подготовит ей презент, то будет только рада.

Напомним, что в октябре 2025 года Самойлова подала иск о разводе с Джиганом. Пара жената с 2012 года и уже пыталась разойтись в 2020 году, однако в конечном счете отказалась от разрыва.