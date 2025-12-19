Товстик привел детей в дом к Полине Дибровой

Полина Диброва за минувшую неделю успела лишить бывшего мужа последних надежд на примирение. Она не только официально провозгласила о своих отношениях с Романом Товстиком, но и привезла бизнесмена в свой дом.

Правда, особняк, как выяснилось ранее, приобрел или арендовал для Полины как раз ее новый мужчина. Так что приходить в гости он имеет полное право. Да не один. В Telegram-канале светская дива опубликовала кадры с домашних посиделок в обновленном кругу семьи.

Роман явно чувствовал себя вольготно, восседая за общим столом с возлюбленной и ее сыновьями. Дети Товстика от бывшей жены Елены тоже были приглашены в гости и с увлечением играли в «Мафию». Как ни странно, никаких осуждающих комментариев в адрес Дибровой на этот раз не появилось. Напротив, многие были рады, что у пары все складывается так гармонично и правильно. Назло всем хейтерам и негодующему телеведущему, который планировал встретить новый год с семьей.

«Идеальный вечер. Счастья вам всем», «Здорово. Живите дружно и счастливо», «Вот молодец Полина, надо бороться за свое счастье», — пишут фолловеры.

Тем временем бывшая супруга Товстика точно не рада за отца своих детей. Она продолжает отпускать язвительные комментарии в адрес Полины, намекая, что скоро ее идиллия с Романом рассыплется в прах.