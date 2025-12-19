Прохор Шаляпин перечислил нужные в школьной программе популярные песни

Певец Прохор Шаляпин перечислил нужные, на его взгляд, в школьной программе популярные песни. Его цитирует «Пятый канал».

По его словам, в школьной программе нужно больше «доброй, объединяющей» народной музыки — например «Во поле береза стояла», «Во саду ли, в огороде».

«Народную или советскую эстраду можно какие-то песни включать», — добавил экс-участник «Фабрики звезд».

Некоторые современные песни, на его взгляд, также можно было бы добавить в школьную программу, а вот хиты своей коллеги Любови Успенской он для школы не рекомендовал.

«Любовь Успенская — это не для школьной программы, это для тех, кто в ПТУ пошел», — посмеялся он.

