Блогер Оксана Самойлова в новом выпуске шоу «Быть Джиганом и Оксаной» рассказала о трагической гибели своего домашнего питомца — козы Мими.

Звезда с горечью поделилась, что это случилось в апреле: козочка съела слишком много свежей травы, а когда ей стало очень плохо, врач не успел приехать и спасти бедное животное.

«Мы сразу вызвали врача, но врач просто очень долго ехал, потому что коза — это не собака. Там специальный доктор, который по сельскохозяйственным животным. И она [Мими] просто за два часа умерла у Дениса на руках», — рассказала Оксана.

Вся семья очень тяжело переживала смерть козочки.

«Я никогда не любила ни одно животное так, как Мими. Не могу. Это была не просто коза. Она была как человек. Все постоянно спрашивают: «Где Мими?». У меня просто язык не поворачивается это произнести», — поделилась Самойлова.

После этого семья приняла решение завести новую козочку — Мими 2.0, очень похожую на свою предшественницу.

