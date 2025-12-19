Живущий в Европе российский комик заявил о ненависти к ностальгии по СССР

Известный стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из России и живущий в Европе, заявил о нелюбви к ностальгии по СССР. Об этом он рассказал в видео, доступном на YouTube-канале белорусского юмориста Славы Комиссаренко.

Комики обсуждали свое детство, и Комиссаренко отметил, что они с семьей вшестером жили в трехкомнатной квартире. В ответ Белый, родившийся в 1979 году, признался, что ненавидит ностальгию по СССР и не считает, что в те годы люди были более дружными и жили веселее.

«Я так это ненавижу, потому что это чисто про бедность, про жесточайшую бедность. Родаки не уделяли тебе внимания, потому что батя все время работал, мать тоже все время работала», — сказал юморист.

Он также счел, что в советское время в семьях часто возникали ссоры.

Ранее Белый поиронизировал над возможным возвращением в Россию. Комик в шутку заявил, что на родине будет ощущать себя как персонаж Квазимодо из романа «Собой Парижской Богоматери».