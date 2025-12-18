Катя Лель рассказала о пропавшем без вести бывшем муже

Катя Лель рассказала о своем бывшем муже Игоре Кузнецове, который без вести пропал в апреле 2025 года. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

На премьере фильма «За Палыча!-2» Катя Лель рассказала о том, что продолжала общаться с Кузнецовым после развода из-за общей дочери. Но в 2025 году он поехал в рабочую командировку во Францию, из которой так и не вернулся. На связь мужчина тоже перестал выходить.

«Мы хотим открыть это дело в России, чтобы мы могли сделать запрос во Францию – что конкретно с человеком могло произойти. Посмотреть все камеры, чтобы это было уже по закону. Понять, где находился. И нам пока не дают на это право от России. И тот юрист, который занимается моим вопросом, к сожалению, очень обеспокоен тем, что нам пока не дают открыть уголовное дело в России», — заявила она.

Лель также добавила, что они с дочерью уже восемь месяцев живут в состоянии неизвестности. При этом, их самостоятельные поиски во Франции не принесли результатов.

Ранее Катя Лель заявила, что хочет прожить 12 жизней.