Наталия Гулькина рассказала о решении квартирного вопроса детей

Певица Наталия Гулькина рассказала о решении квартирного вопроса своих детей. Ее цитирует «Пятый канал».

«Я не хочу, чтобы мои дети ходили с протянутой рукой, у них были какие-то трудности, сложности. Если у меня есть такая возможность, то я, конечно, их поддержу, помогу», — сказала она.

Гулькина призналась, что помогла детям с квартирами, после заявления народного художника России Никаса Сафронова. Художник подчеркнул, что не желает оставлять свою квартиру в центре Москвы в наследство детям — он планирует передать жилплощадь в собственность города, чтобы из нее сделали музей.

Певица говорит, что хотя сама всего в жизни добилась сама, детям такая удача может не улыбнуться.

