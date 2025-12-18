Стало известно, почему Долину не вырезали из нового фильма

Креативный продюсер новогодней комедии от ТНТ «Невероятные приключения Шурика» Андрей Шелков назвал причину, по которой певицу Ларису Долину не вырезали из фильма. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Во время премьеры фильма в Екатеринбурге Шелков объяснил, что Долину оставили из-за того, что над сценой с ее участием работало множество человек. Вырезать ее, по мнению продюсера, было бы неправильно, ведь это обесценило бы работу съемочной команды.

«Мы долго обсуждали, как нам поступить. И для себя отметили: над клипом работала большая команда – сжечь этот эпизод было бы нечестно. Теперь это исторический альманах о событиях 2025 года. По многим нашим фильмам можно отслеживать, чем жила страна в определенный период», — заявил он.

Лариса Долина оказалась в центре крупного скандала после того, как продала свою квартиру в Москве Полине Лурье. После подписания сделки певица заявила, что действовала под влиянием мошенников — тогда суд признал сделку недействительной, но не обязал Долину вернуть деньги обратно Лурье. Позже это решение было пересмотрено Верховным судом.