Внук Татьяны Васильевой отдал все накопления семьи мошенникам

Внук Татьяны Васильевой Григорий отдал все накопления семьи телефонным мошенникам. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Для обмана мошенники использовали схему с «кодом из СМС». Пока родители Григория были на гастролях, несовершеннолетний заказал доставку воды домой. После этого ему перезвонили мошенники и попросили продиктовать код из СМС. Григорий согласился, после чего ему сообщили, что преступники взломали его аккаунт на Госуслугах, а со счетов родителей был совершен перевод «на поддержку ВСУ».

Для убедительности мошенники устроили подростку видеосозвон, где они выдали себя за «людей в форме». По их указанию Григорий собрал все деньги, которые смог найти в доме — 360 тысяч рублей. Эту сумму он передал «представителю для декларации», после чего мошенники перестали выходить на связь.

Ранее мошенники похитили у россиянина более 21 миллиона рублей и коллекционные монеты.