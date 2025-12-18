Суханкина требует справедливости в споре за хиты «Миража»: детали

Шоу-бизнес не перестают сотрясать скандалы, связанные с наследием популярных в 90-х групп. Недавно, к примеру, был арестован руководитель музыкального издательства, сотрудничавший с «Миражом». Его подозревают в мошенничестве и многолетних махинациях с правами на хиты. Пока следствие изучает изъятые материалы, экс-продюсер группы Андрей Литягин остается за границей.

В ходе судебных разбирательств вскрылись шокирующие факты. Экспертиза обнаружила, что документы на права «Миража» подвергались агрессивному химическому воздействию для их состаривания. В бумагах нашли массу грубых ошибок: вымышленные адреса и неверные реквизиты. Эксперты уверены, что партнеры использовали фальшивки для контроля над музыкальным рынком.

Маргарита Суханкина, чей голос звучит во всех главных хитах «Миража», не намерена оставаться в стороне. Певица заявила, что ее талантом многие годы нечестно пользовались. Сейчас она ощущает сильное давление через бесконечные судебные иски с Литягиным. Артистка требует справедливости.