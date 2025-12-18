В Голливуде разгорается новый скандал вокруг имени 71-летнего актёра Джона Траволты. В ходе судебного процесса между Присциллой Пресли и её бизнес-партнёрами всплыли неожиданные детали о происхождении наследников артиста.

Оказывается, старшие дети Траволты могут быть внуками Элвиса Пресли, а младший ребёнок — его правнуком. Об этом сообщает Daily Mail.

По версии истцов Бриджит Круз и Кевина Фиалко, Келли Престон, супруга Джона Траволты не могла иметь детей. Как утверждается в документах, пара обратилась за помощью к единственной дочери Элвиса Пресли — Лизе Мари, которая предположительно предоставила свои яйцеклетки для зачатия.

После супруги решили завести ещё одного ребёнка. Однако к тому времени Лиза Мари страдала от наркозависимости, и, как сообщают бывшие помощники Присциллы Пресли, Траволта и Престон обратились к её дочери Райли Кио. Согласно материалам дела, Райли получила за донорство автомобиль Jaguar и денежное вознаграждение в размере от 10 000 до 20 000 долларов.

Если верить судебным заявлениям, старшие дети Траволты оказываются внуками Элвиса Пресли, а младший сын — его правнуком.

Стоит отметить, что Лиза Мари Пресли, единственная наследница короля рок-н-ролла, ушла из жизни 12 января 2023 года в возрасте 54 лет и не может ни подтвердить, ни опровергнуть эти обвинения. Райли Кио остаётся в стороне от скандала, а основными ответчиками выступают Присцилла Пресли и её сын Навароне Гарибальди Гарсия.

Ранее стало известно, что вдова Элвиса Пресли зарабатывает на встречах с фанатами, чтобы выплатить огромные долги.