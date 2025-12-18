Ксения Бородина раскрыла распорядок дня дочерей

Ксения Бородина, которая позиционирует себя как внимательная и «вовлеченная» мать, призналась, что почти не видит дочерей.

© Соцсети

Звезда очень переживает по этому поводу, но изменить ситуацию пока не представляется возможным. Подписчики, задав телеведущей вопрос, решилась бы ли она отправить детей учиться за границу, призналась, что эта тема ее очень тревожит. Ксения заявила, что никогда не решилась бы на длительную разлуку, даже если образования за рубежом станет залогом счастливого будущего 16-летней Маруси 9-летней Теоны. Бородина живет с наследницами вместе, но в силу постоянной занятости не имеет возможности вдоволь наобщаться с дочерьми.

«Вы затронули больную тему, потому что я детей в будни почти не вижу. Очень много времени отнимает учеба. С 7 утра они уезжают в школу, до 17:00 там. Потом гимнастика, танцы и уроки, на которые уходит по два часа! На дорогу полтора часа только в одну сторону. Мне их очень не хватает», — делится блогерша наболевшим.

Тем временем девочки уже давно привыкли к такому режиму и особо не жалуются. К тому же мама с лихвой компенсирует дефицит внимания дорогой одеждой, подарками и развлечениями по выходным.