Ведущая «Давай поженимся!» пожаловалась на «идиотский» новогодний подарок с намеком

Ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале, сваха Роза Сябитова пожаловалась на неудачный новогодний подарок, который она однажды получила. Подробностями она поделилась в беседе с «Общественной службой новостей».

«Мне вручили на январские праздники валенки. Я еще подумала: “Какой же это идиотский подарок, зачем мне он нужен?” Будто намекнули на возраст. Очень неприятно», — посетовала Сябитова.

Телеведущая добавила, что не принимает подарки, которые ей не нравятся. Кроме того, сваха заявила, что она отказывается от презентов, вызывающих у нее подозрение.

Ранее Сябитова рассказала, что ей предстоит операция на руке. По словам ведущей, после того как она поучаствовала в одном реалити-шоу, у нее сильно заболела рука. Она добавила, что результаты анализов, которые ей назначил врач, оказались неутешительными.