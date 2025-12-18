Богатырев намекнул на причину развода с Арнтгольц

Актер Марк Богатырев намекнул на причину развода с артисткой Татьяной Арнтгольц. В интервью блогеру Давиду Виннеру для его Rutube-канала «Откройте, Давид!» он отметил, что любые отношения могут испортиться, а любая хорошая семья «может стать плохой».

Напомним, что 11 декабря звезда сериала «Кухня» развелся с Арнтгольц. Артисты прожили вместе пять лет. 18 февраля 2021 года у них родился сын Данила.

Богатырев рассказал, что в детстве у него перед глазами не было примера полноценной семьи, из-за чего он попросту не знает, как она должна выглядеть. Мать артиста была художницей и редко приходила домой, а отца не было — воспитанием Богатырева занималась бабушка. Актер признался, что до сих пор имеет смутное представление о здоровых отношениях.

«Любые отношения могут испортиться, любые хорошие семьи могут стать плохими. Жизнь так устроена, к сожалению. Я просто сам себе, на самом деле, эти вопросы задаю, относительно того, что такое семья, что такое быть хорошим мужем или отцом. Как это, я не очень знаю. Пытаюсь как-то этот пример найти где-то в книгах, в своих друзьях, у которых есть правильный пример», — заявил Богатырев.

Он добавил, что в крепкой семье должна быть настоящая любовь, а люди — поддерживать друг друга и созидать. По мнению Марка, в отношениях мужчина дает опору, а женщина выстраивает уют.

Артист также признался, что после рождения сына открыл для себя «что-то божественное» — словно с появлением детей человек выполняет перед Богом и самим собой «какую-то очень важную функцию». Богатырев отметил, что при общении с Данилой он проживает те моменты, которые не проживал со своим отцом, будучи маленьким.

